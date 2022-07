Mercato Udinese | Berlusconi esulta, i bianconeri no: sfumato un obiettivo

Il patron del club brianzolo ha chiuso per un nuovo acquisto. Il calciatore in questione è un ex obiettivo dei bianconeri: i dettagli

Sono ore calde per il futuro dell'Udinese. La dirigenza bianconera non solo sta lavorando per i calciatori che cambieranno casacca in questa sessione di calciomercato, ma sta trattando senza sosta per soddisfare le richieste di mister Andrea Sottil. Il nuovo tecnico e la dirigenza stanno creando una squadra in grado di competere con tutti gli altri club di Serie A. Tra i nomi sondati per il nuovo centrocampo dell'Udinese c'era anche un giovane della Vecchia Signora, ma nelle ultime ore il calciatore è stato ufficializzato da un altro club. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore in questione è Filippo Ranocchia. Si tratta di un centrocampista molto duttile, che può essere schierato sia come mezzala che come trequartista. Ranocchia, cresciuto calcisticamente al Perugia e passato alla Juventus nel 2019, nasce inizialmente come attaccante e, dopo un graduale arretramento, si stabilisce a centrocampo dove inizia a mettersi in mostra per le sue caratteristiche da mezzala e per la sua ottima tecnica individuale.

Dopo diverse presenze in Serie C con la Juventus u23, giunge al Vicenza, dove si afferma come uno dei migliori talenti del campionato di Serie B.

L'affare

Dopo diverse settimane di trattative, il centrocampista perugino ha scelto il Monza per continuare la propria esperienza in Serie A. Stiamo parlando di una società che ha un grande budget a diposizione e forti ambizioni. Per quanto riguarda la nuova formazione biancorossa, mister Stroppa è stato già accontentato con diversi acquisti, ma l'obiettivo della società brianzola è rimanere a lungo in Serie A, per cui si prospetta una grande campagna acquisti da parte di Berlusconi e Galliani. La mezzala classe 2001 si è trasferito alla corte di Stroppa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto fino al 30 Giugno 2023.