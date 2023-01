Mercato Udinese / Sirene inglesi per Beto: si inserisce un altro club

L'attaccante portoghese sta impressionando tutti i grandi club in giro per l'Europa: un altra società di Premier League pensa a lui

Redazione

Il mercato sta arrivando e le squadre iniziano a muoversi per preparare il terreno in vista delle prossime sessioni. Oltre alle big del nostro campionato, con i nerazzurri tra i più attivi sul fronte calciomercato estivo, ecco che anche le grandi squadre della Premier League muovono i primi passi per rinforzare la rosa.

Una nuova squadra si inserisce nella lista delle pretendenti a Beto. Stando infatti a quelle che sono le voci provenienti dall'Inghilterra, ad aver messo gli occhi sull'attaccante portoghese sarebbe il Southampton, club al momento ultimo in Premier League. Il club inglese avrebbe individuato in Beto il profilo ideale per rilanciare le proprie speranze di salvezza, visto che la squadra è reduce da una sconfitta pesante con il Newcastle per 4-1.

Beto richiesto da tutti — Dopo due buone stagioni in maglia bianconera, che hanno impressionato gli addetti ai lavori per lo strapotere fisico, la società valuta il bomber portoghese tra i 25 e i 30 milioni. Vedremo se gli inglesi si faranno spaventare o meno dalla richiesta del club friulano. Al momento trattasi solo di un gradimento, se ne saprà di più nei prossimi giorni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare di mercato completato nel corso della giornata appena passata. Bram Nuytinck è un nuovo giocatore della Sampdoria. Ecco tutti i dettagli su questo affare <<<