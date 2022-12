Mercato Udinese / Beto piace a tutti: alla corsa si inserisce il Chelsea

L'attaccante portoghese sta impressionando tutti i grandi club in giro per l'Europa: ora anche i blues pensano a lui come vice Havertz

Redazione

Il mercato sta arrivando e le squadre iniziano a muoversi per preparare il terreno in vista delle prossime sessioni. Oltre alle big del nostro campionato, con i nerazzurri tra i più attivi sul fronte calciomercato estivo, ecco che anche le grandi squadre della Premier muovono i primi passi per rinforzare la rosa. La dirigenza del Chelsea sta infatti osservando diversi profili per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Potter. Il brutto infortunio occorso ad Armando Broja (rottura del crociato) costringerà ii Blues ad andare sul mercato a gennaio per acquistare una nuova punta.

Stando a quanto riportato dal portale GiveMeSport, nella lista del club londinese ci sarebbe, tra questi, anche il nome di Beto, reputato molto simile per caratteristiche alla punta albanese. Sarebbe un clamoroso salto di qualità per il portoghese che si ritroverebbe catapultato in una delle realtà più importanti d'Europa.

Beto richiesto da tutti — Dopo due buone stagioni in maglia bianconera, che hanno impressionato gli addetti ai lavori per lo strapotere fisico, la società valuta il bomber portoghese tra i 25 e i 30 milioni. Vedremo se gli inglesi si faranno spaventare o meno dalla richiesta del club friulano. Al momento trattasi solo di un gradimento, se ne saprà di più nei prossimi giorni. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutte le ultime sulla società del Friuli Venezia Giulia e soprattutto sul mercato. La situazione che riguarda il futuro Gerard Deulofeu continua a tenere banco. Matheus Martins è un giocatore dei Pozzo, ma non si sa ancora pe quale squadra giocherà e dal Brasile gettano ancora più ombre su questa trattativa. Tutte le ultime sul caso <<<