Calciomercato Udinese – I bianconeri puntano un attaccante del Chelsea

L'Udinese è alla ricerca di un nuovo attaccante titolare. L'ultima idea porta ad una punta del Chelsea: ecco di chi si tratta

Manca sempre meno all'inizio della prossima campionato di Serie A. Sarà una stagione speciale perchè dopo circa un anno e mezzo ci sarà il graduale ritorno dei tifosi allo stadio. Dal canto suo, l'Udinese spera di far gioire ed entusiasmare i propri supporters. Al momento, la rosa di Gotti non è completa. Servono innesti importanti. Infatti, i soli acquisti di Marco Silvestri e Destiny Udogie non possono bastare ad un club che ha appena ceduto il proprio miglior giocatore. Come affermato da Pierpaolo Marino, la società è alla ricerca di una nuova punta titolare. Ma andiamo a vedere, l'ultimo nome accostato ai friulani. Si parla di un attaccante del Chelsea.

Occhi su Broja

Armand Broja è un calciatore albanese, nato in Inghilterra, di proprità del Chelsea. Cresciuto tra le giovanili dei blues e quelle del Tottenham, nel 2020 ha firmato il suo primo contratto da professionista proprio con il club guidato da Roman Abramovich. L'anno scorso il classe 2001 è stato girato in prestito al Vitesse. In trenta partite di Eredivisie ha segnato dieci reti e fornito due assist. Il ventenne è una punta di movimento dotata di un buona forza fisica e di un ottimo senso del gol. E′ molto abile nell'attaccare la profondità. Ma andiamo a vedere la proposta dell'Udinese.

Marino pensa al prestito

Broja ha da poco rinnovato il proprio contratto con il Chelsea, quindi, come riferito da Sky Sport, la società friulana starebbe pensando ad un prestito secco fino a giugno 2022. Il club londinese non avrebbe problemi a cedere l'attaccante. Tuttavia, l'albanese non è l'unico centravanti finito nel mirino di Pierpaolo Marino. Il dirigente ha messo gli occhi anche su Christian Kouamé e Gianluca Lapadula, entrambi pronti ad iniziare una nuova avventura. Nel frattempo, i bianconeri devono migliorare anche la difesa. Piace uno svincolato di lusso. Ecco di chi si tratta <<<