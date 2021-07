Calciomercato Udinese – Un bianconero sempre più vicino all’addio

Il futuro di Simone Scuffet sarà lontano da Udine. Il portiere ha diverse richieste sia in Serie A che in Serie B: la situazione

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. Dopo le dolorose cessioni di Juan Musso all'Atalanta e Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid, è finalmente in arrivo un nuovo acquisto. Si tratta di Destiny Udogie. Il classe 2002 ha svolto le visite mediche di rito e si prepara a mettere la firma sul contratto. La società bianconera spenderà circa quattro milioni di euro. Sempre dall'Hellas Verona potrebbe arrivare il sostituto di Musso. Infatti, la dirigenza friulana ha intensificato i contatti con Marco Silvestri. Resta da trovare l'accordo con il presidente Setti. Per un portiere che viene, ce ne è uno che parte. Ma vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Scuffet in partenza

Con l'acquisto di Padelli, l'addio di Scuffet è solo una questione di tempo. Il giocatore, con il contratto in scadenza nel 2022, ha perso troppo tempo in panchina e vuole cambiare aria per trovare più spazio. L'estremo difensore ha diverse richieste sia in Serie A che in Serie B. In particolare piace al Benevento di Fabio Caserta, al Perugia, ma anche allo Spezia e alla neopromossa Empoli. L'Udinese vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Vedremo se la società bianconera verrà accontentata. La cosa certa è dopo una quarantina di partite con la maglia friulana, il portiere originario di Udine è pronto a salutare il club che lo ha cresciuto fin da bambino. Ma il calciomercato in uscita non finisce qua. Ecco le altre trattative molto calde.

Mercato in uscita

Jens Stryger Larsen è molto vicino a lasciare il Friuli. Infatti, il Galatasaray è tornato alla carica per il danese e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. Anche il reparto offensivo potrebbe salutare qualche interprete. Felipe Vizeu piace ad un club giapponese, mentre Okaka ha diverse richieste in giro per l'Europa. Nel frattempo, Marino sta valutando diversi profili per sostituire gli attaccanti in partenza.