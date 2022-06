Mercato Udinese – Bomba dalla toscana: “Sostituto di Pereyra fenomenale”

Ora bisogna continuare a coltivare le possibilità di un vero e proprio sogno . Quella di far crescere uno dei gruppi più giovani del campionato fino a raggiungere dei traguardi molto importanti. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di dire la sua e partire per la preparazione fisica dei primi di Luglio.

Nel frattempo la dirigenza si inizia a muovere anche in entrata. Ci sono diversi nomi pronti per fare la differenza e che non vedono l'ora di dire la loro. Stiamo parlando di giocatori che hanno il bisogno di lanciarsi nel mondo dei grandi. Per questo centrocampista si è aperta una vera e propria sfida. Un duello di mercato <<<