Udinese – Braaf al Verona: il ritorno del talentino in Serie A

Il campionato italiano si sa che è fatto di ritorni più o meno grandi ed anche oggi siamo qua per raccontare di un nuovo ritorno di livello. Dopo l'esperienza in bianconero ed una richiesta esagerata da parte del Manchester City, Jayden Braaf era tornato in Inghilterra ma non è riuscito a replicare quanto di buono fatto nella piccola parte di stagione giocata in Italia. Quest'estate è arrivato il trasferimento in una squadra di alto livello come il Dortmund, ma anche in questa situazione non ha trovato spazio e non è stato in grado di farsi valere. Adesso potrebbe arrivare l'ultima chiamata per rilanciare a tutti gli effetti la sua carriera e soprattutto tornare ad alti livelli.