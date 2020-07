Briaschi ag. Lasagna: “Contro il Napoli potrebbe essere la partita ideale per Kevin”

Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito alle indiscrezioni sull’interesse del Napoli per il suo assistito: “Le caratteristiche tecniche e fisiche che ha Kevin non le vedo in nessun altro in Italia, potrebbe essere un profilo giusto per il Napoli. Ma se il Napoli lo avesse voluto prendere, credo lo avrebbe già preso anni addietro. Giuntoli lo conosce benissimo, lo ha già avuto in passato. Ora so che ha preso Petagna, penso che sia coperto nel reparto offensivo anche se Kevin potrebbe far comodo a Gattuso. Ripeto, ha caratteristiche uniche, lo sa bene anche l’Udinese che si guarderebbe bene dal cederlo, credo che il momento buono per vedere Lasagna al Napoli sia ormai passato.

Ora Kevin è focalizzato completamente nella corsa salvezza della squadra. L’Udinese non credo sia una squadra da retrocessione, dopo il lockdown hanno fatto molto bene. Si gioca ogni tre giorni quindi è possibile sbagliare qualche partita. La squadra è tranquilla, ma continuano a guardarsi indietro. Contro il Napoli potrebbe essere la partita ideale per Kevin, proprio in virtù di quelle caratteristiche di cui parlavo”.

FONTE Tuttonapoli.net