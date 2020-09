Briaschi: “Lasagna al Napoli? Se gioca insieme ad Osimhen, dobbiamo mettere gli autovelox!”

L’agente di Kevin Lasagna, Massimo Briaschi, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”: “Non è una novità che Lasagna piaccia al Napoli, se ne parla da un paio di anni ogni volta. La situazione è che ha un contratto con l’Udinese e quindi l’accordo dev’essere trovato in primis con i friulani e poi vedere se ci saranno sviluppi, perché è il club che determina il sì o il no. Alternativa a Osimhen? Nell’eventualità, perché parliamo di cose che ora non hanno riscontro, io credo che sono due giocatori che possono anche giocare assieme. Poi però, se giocano insieme, dobbiamo mettere gli autovelox! . Colloquio tra i club per il giocatore? Non lo so”.