Mercato Udinese | Buta infortunato? No problem, in arrivo il nuovo terzino

La stagione 2022/23 è iniziata da ormai diverse settimane e il club bianconero ha giocato già tre amichevoli di preparazione in vista del prossimo campionato. Tuttavia, la società friulana è alla ricerca di nuovi innesti da integrare all'organico attualmente a disposizione di Andrea Sottil. Diversi giocatori sono in partenza e il DS Marino, insieme ai suoi collaboratori, dovrà lavorare senza sosta per consegnare al tecnico bianconero una squadra pronta ad affrontare nel migliore dei modi la stagione che verrà. Uno dei reparti che l'Udinese dovrà sistemare è sicuramente la difesa. Negli scorsi giorni il nuovo terzino bianconero Leonardo Buta, arrivato in questa sessione di calciomercato a parametro zero dallo Sporting Braga, a subito una frattura della tibia e per scendere in campo con la maglia dell'Udinese dovranno passare diverse settimane. Per questo motivo, la famiglia Pozzo sarebbe molto vicina all'acquisto di un nuovo terzino. Basta con le chiacchiere e i giri di parole, ecco di chi stiamo parlando.

C'è l'accordo

Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare l'Udinese sia molto vicina all'acquisto di Adam Masina, terzino di proprietà del Watford. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia, che gradirebbe dopo diverse stagioni poco felici in Inghilterra. Il difensore marocchino è alla ricerca di una nuova esperienza, magari proprio nel Bel Paese, per potersi mettere in gioco dopo 4 stagioni tutt'altro che positive con la maglia del Watford. Secondo la Rosea, in accordo con quanto riportato dai tabloid inglesi, il club britannico avrebbe accettato un'offerta di circa 3 milioni di euro proveniente proprio dall'Udinese, dopo averlo acquistato nel 2018 per 5 milioni dal Bologna. Per il marocchino classe 1994 è pronto un contratto quadriennale.

Il profilo

Masina è un terzino sinistro molto duttile, poiché può ricoprire anche altri ruoli, tra cui il difensore centrale e il mediano. Come abbiamo anticipato poc'anzi, per il Il 28enne marocchino si tratta di un ritorno in Serie A, poiché ha militato nel Bologna dal 2001 al 2018, squadra con cui ha totalizzato 4 gol e 7 assist in 131 presenze.