Calciomercato Udinese – Caccia al nuovo bomber / Spunta la pista Retegui

Parte la caccia al nuovo bomber per il calcio mercato bianconero. In queste ore spunta la pista che porterebbe al centravanti azzurro Retegui

Il mercato bianconero sta entrando nel vivo. La dirigenza sa benissimo che nel corso di questa estate ci sarà davvero tanto da fare. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutto il lavoro che è stato profuso in questi giorni e come si gestirà la situazione che riguarda il cambiamento del bomber. L'addio di Beto prende sempre più quota e la prima squadra che metterà sul piatto i 35 milioni di euro che servono per pagare completamente la sua quota si assicurerà le sue prestazioni. Ad oggi c'è fiducia e si pensa che il centravanti ex Portimonense possa abbandonare il team già nel corso di questa estate. Proprio per questo motivo è già stata aperta la caccia al sostituto.