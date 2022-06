Notizie Udinese – Il calciomercato si infiamma : Giuntoli ci prova

L'ultimo retroscena di mercato ha del clamoroso. Il DS azzurro avrebbe provato una mossa a sorpresa per acquistare un talento bianconero

Redazione

Il club bianconero è una delle migliori società in Italia in merito allo scouting e alla crescita dei giovani. Molti giocatori, scoperti dagli osservatori della società friulana negli anni scorsi, oggi sono diventati dei calciatori affermati e giocano in top club. Nelle ultime settimane si sta parlando molto di un baby talento sfornato dal vivaio bianconero. Per lui diverse squadre di livello mondiale farebbero follie pur di accaparrarselo. Tra queste ci sarebbe anche un club italiano, che avrebbe tentato una mossa clamorosa per ottenere il fatidico sì dal 16enne. Non perdiamo tempo e andiamo dritti al punto.

Il calciatore in questione è Simone Pafundi. L'attaccante, che ha esordito nell'ultima giornata di campionato nei minuti finali di Salernitana-Udinese, è il primo calciatore del 2006 a giocare nel massimo campionato italiano. Nonostante la sua giovane età, 16 anni, è seguito già da diversi top club europei. Uno di questi è il Napoli. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il ds del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, avrebbe provato a convincere il padre dell'attaccante classe 2006, in quanto originario del capoluogo campano e tifoso del Napoli. A quanto pare, però, l'Udinese non avrebbe nessuna intenzione di cedere il suo gioiello e, a causa del suo potenziale, può essere considerato uno dei calciatori considerati incedibili dalla famiglia Pozzo.

Oltre al club di Aurelio De Laurentiis, ci sarebbero altri due top club di livello mondiale sul talento di Monfalcone. Stiamo parlando del Liverpool e del Manchester United. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, sembra che Jürgen Klopp sia rimasto letteralmente stregato dalle qualità del ragazzo classe 2006. Analogamente a quanto detto per i Red Devils, sembra che il nuovo allenatore dei Reds, Erik ten Hag, vuole basare il suo progetto sui giovani, esattamente come accaduto nella sua precedente esperienza all'Ajax. Per questo motivo, tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di Simone Pafundi.