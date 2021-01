Calciomercato Udinese – Llorente in, Lasagna out: domani sarà la giornata delle firme

Il mercato dell'Udinese, specialmente quello in attacco, entra nel vivo. Domani infatti dovrebbe essere la giornata decisiva per le firma di Lasagna e Llorente

Il mercato dell'Udinese, specialmente quello in attacco, entra nel vivo. Domani infatti dovrebbe essere la giornata decisiva per le firme di Lasagna e Llorente, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport e sul proprio sito ufficiale. Dunque, riavvolgendo il nastro, Kevin Lasagna andrà al Verona, mentre in bianconero ecco Fernando Llorente, in uscita dal Napoli. L'ex Juve questa stagione in pratica non ha mai giocato, accontentandosi solo di qualche piccolo minutaggio negli scampoli di partita che gli ha concesso Gattuso. Il navarro si è comunque allenato per tutto il tempo e la sua condizione fisica dovrebbe essere accettabile per vederlo in campo sin da subito. Magari già domenica a La Spezia. Secondo il noto collega, comunque, domani sarà la giornata degli annunci quando verrà messo nero su bianco con le firme sui rispettivi contratti da parte dei due calciatori. Llorente è atteso in serata ad Udine, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà il contratto con i friulani. Solo a quel punto, con il nuovo acquisto ufficiale, l'Udinese libererà Lasagna verso Verona, sponda Hellas.