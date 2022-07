Udinese – Calciomercato? Parla Carnevale | Le parole del capo osservatori

Il responsabile degli osservatori, Andrea Carnevale, si è espresso in merito ai calciatori in uscita dal club bianconero

L'Udinese si trova in un momento fondamentale in vista dell'imminente futuro. Alcune trattative si sono già concluse, mentre altre fanno fatica a decollare. In questi giorni, mister Sottil sta effettuando delle valutazioni riguardo i giocatori da aggregare all'organico attualmente a disposizione e quelli da cedere in questa sessione di calciomercato. Molti giocatorisembrerebbero sulla via da di cambiare casacca. Sul fronte cessioni si è espresso Andrea Carnevale, ex calciatore ed attuale responsabile degli osservatori dell'Udinese.