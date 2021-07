Calciomercato Udinese – Accordo lontano col Galatasaray per Stryger Larsen

Galatasary e Udinese continuano a trattare ancora per StrygerLarsen. I contatti sono sempre continui tra i due club ma almomento non si è trovato nessun accordo. Da Istanbul fremono per abbracciare l'esterno danese ma c'è da aspettare ancora. Infatti l'Udinese, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, non si schioda dalla valutazione che fa per l'esterno danese. Pozzo vuole monetizzare il più possibile con questa cessione in modo da poter sbloccare anche il mercato in entrata. Dalla Turchia i media rilanciano con l'accordo trovato tra StrygerLarsen e il Galatasary. Ma vediamo insieme le cifre nel dettaglio <<<