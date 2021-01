Calciomercato Udinese – Centrocampista argentino nel mirino!

Il calciomercato dell'Udinese è in pieno fermento. Nel frattempo arrivano anche voci dall'Argentina. Ecco di chi stiamo parlando

CALCIOMERCATO UDINESE - Manca sempre meno alla chiusura del mercato. Qualcosa in casa dell’Udinese si sta muovendo ma il tempo stringe e Gotti ha bisogno di qualche rinforzo in più. Tra poche ore i friulani scenderanno in campo contro i nerazzurri di Antonio Conte. Sarà tutto meno che una partita semplice. L’Inter ha il dovere di restare incollata ai cugini milanesi . La vetta del campionato è momentaneamente rossonera e sembra che Pioli abbia tutto sotto controllo. Dall’altra parte però c’è una squadra che ha tanto bisogno di tornare a vincere. Il calcio è imprevedibile. Sulla carta l’Udinese non parte favorita ma può davvero succedere di tutto. Nel frattempo continuano ad arrivare voci di mercato. Sembrerebbe che un nuovo nome sia entrato di prepotenza nel taccuino di Marino.

Secondo quanto riportato da tuttoudinese.it, il dirigente bianconero avrebbe puntato Pablo Galdames, centrocampista del Velez. Il classe ’96 sta attirando l’attenzione su di sé e le sue prestazioni lasciano pensare che potrebbe persino partire un’asta per il suo cartellino. Al momento però sembra difficile che la società bianconera possa tentare di mettere le mani sul calciatore in questa sessione di mercato. Per questo motivo è più probabile che risentiremo parlare del ragazzo in estate. La prossima finestra di mercato si preannuncia davvero infuocata. Ma non finisce qui.