Calciomercato Udinese – Come cambia l’attacco dei friulani

Con la partenza di Lasagna praticamente scontata, Pozzo sta cercando di trovare una soluzione alla difficile situazione del reparto avanzato

Redazione

MERCATO UDINESE - La stagione dell'Udinese ha ancora tanto da dire, peccato che i discorsi non siano quelli che si auguravano società e tifosi ad inizio stagione. Il momento complicato che i friulani stanno vivendo dal punto di vista dei risultati non fa dormire sonni tranquilli a Luca Gotti, posto sulla graticola ormai da settimane. Intanto ci si mette pure il mercato a sconvolgere gli equilibri bianconeri. Dopo tre anni e mezzo in Friuli, Kevin Lasagna sta per lasciare l'Udinese per trasferirsi al Verona. Il match con l'Inter di domani sarà, con molta probabilità, l'ultima partita del centravanti di San Benedetto po. Gli scaligeri avrebbero messo sul piatto 9 milioni più uno di bonus in caso di qualificazione europea degli uomini di Juric. Si tratta di un prestito, ma con obbligo di riscatto a giugno. Chi sostituirà il numero 15 bianconero nel reparto avanzato dell'Udinese?

TUTTE LE OPZIONI - Gotti ha bisogno di un calciatore già pronto e che, soprattutto, veda la porta. Pussetto ha terminato la stagione per la rottura del crociato, Forestieri e Okaka saranno ancora out per almeno due settimane. Insomma, serve un acquisto nell'immediato. Fra i papabili è spuntato un nome nuovo, si tratta del centravanti del Pordenone Davide Diaw, valutato 5 milioni. Pozzo ha provato a proporre lo scambio con Nestorovski, ma il Pordenone vuole il cash. Piste decisamente più accattivanti sono rappresentate da Llorente (sarebbe possibile solo nel caso in cui il Napoli pagasse parte dell'ingaggio) e daPinamonti, che Conte ha bloccato fino a che non avrà la certezza di un sostituto all'altezza.

C'è un'altra soluzione molto gradita a Gotti, ma non semplice da raggiungere. Come riporta La Gazzetta dello Sport l'Udinese vorrebbe chiedere Sam Lammers all'Atalanta, ma Gasperini per ora non intende farlo partire. Ecco allora che si ritorna al punto di partenza, per non rimanere spuntati in maniera preoccupante, Diaw sembra essere l'ipotesi più facilmente percorribile, anche perché per caratteristiche, assomiglierebbe anche a Lasagna. Dalla sua ha una prestanza fisica e uno scatto invidiabili, chissà che non possa essere un'autentica rivelazione.