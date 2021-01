Calciomercato Udinese – Napoli: contatti con un calciatore bianconero

CALCIOMERCATO UDINESE – Il giocatore potrebbe lasciare l’Udinese entro la fine di gennaio

NOTIZIE UDINESE – Così non va. Il calcio ormai si fa con i numeri. Tirando le somme, le statistiche non sono dalla parte di Gotti. Il tabellino recita: 7 partite, 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. Troppo poco per una squadra che vuole puntare a crescere. Adesso tutti sono colpevoli. Nessuno escluso. Ora tutti in ritiro in vista del prossimo match contro i blu cerchiati.Gotti dovrà prendersi le sue responsabilità. In questo momento l’allenatore bianconero rimane ancorato saldamente alla panchina. Qualora il rendimento della sua squadra non dovesse migliorare, rischierebbe seriamente di essere esonerato. Ma le cattive notizie non tardano ad arrivare. Le ultime voci di calciomercato parlano di un serio interesse del Napoli nei confronti di un calciatore dell’Udinese. Non stiamo parlando di De Paul.

Luca De Simone, agente di Mandragora, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le parole dell’agente: “C’è un filo che lega Rolando ai partenopei e questo è indiscutibile. So bene che piaccia a Rino Gattuso per la sua idea di gioco a centrocampo” – prosegue De Simone – “vedremo cosa accadrà con la dirigenza del club partenopeo. Gli abbiamo sempre lanciato, passatemi l’espressione, messaggi d’amore“. Dunque, sembrerebbe che l’interesse ci sia. Ma non finisce qui.

Kevin Lasagna finalmente è tornato al gol. Le prossime settimane di mercato saranno fondamentali per comprendere quale sarà il destino del club friulano. Per ora Rodrigo De Paul non si muove. Pierpaolo Marino è stato più volte molto chiaro. Per quanto riguarda l’argentino, se ne riparlerà in estate. La squadra però continua ad aver bisogno di giocatori offensivi. Deulofeu potrebbe rientrare in campo dalla prossimo match. Nestorovski continua a non convincere molto. Okaka dovrebbe rientrare a fine mese e Pussetto, come sappiamo, purtroppo, è fuori dai giochi. Urge un intervento sul mercato.