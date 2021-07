Calciomercato Udinese – Corsa col Watford per un giocatore: ecco le cifre

Le due società della famiglia Pozzo stanno lavorando per rinforzarsi. Nelle ultime ore sembrerebbero aver individuato un nuovo obbiettivo

Redazione

Continua la caccia ai rinforzi dei bianconeri. Marino e Gotti stanno individuando i calciatori di cui la squadra maggiormente ha bisogno. Dopo aver chiuso per il portiere, l'Udinese non vuole fermarsi qui. La famiglia Pozzo vuole completare la squadra prima dell'inizio della nuova Serie A (22 agosto la prima giornata), in modo da far inserire per bene i nuovi acquisti. L'ultima idea dei bianconeri proviene dalla Francia e potrebbe portare ad un braccio di ferro con l'altra società dei Pozzo, il Watford. Ecco su chi sono piombate le due società: i dettagli.

Chi la spunterà?

Le due squadre controllate dalla famiglia Pozzo hanno messo gli occhio su Brandon Soppy del Rennes, come riportato da L'Equipe. Il calciatore francese classe 2002 è considerato uno dei migliori prospetti della Ligue 1. Il terzino destro è in scadenza 2022 col Rennes e al momento non si ha un accordo per il rinnovo. Le richieste dei francesi sono alte al momento: 5 milioni per un calciatore che rischia di liberarsi a zero a giugno prossimo. Ma Watford e Udinese sembrerebbero voler affondare il colpo. Il calciatore ha registrato 9 presenze in campionato quest'anno ed è un profilo perfettamente in linea con la politica della famiglia Pozzo. Giovane e talentuoso. Ma occhio all'inserimento di altre squadre, sul terzino destro infatti è forte anche un'altra squadra.Ecco chi è.

Sirene scozzesi

Su Soppy non ci sono solo Watford e Udinese. La sua situazione contrattuale vantaggiosa ha fatto registrare anche l'interessamento di una nuova squadra: si tratta del Celtic. Gli scozzesi sono convinti di rinforzare la corsia di destra col giovane francese. Il problema però rimane la valutazione fatta dal Rennes, reputata eccessiva al momento dal Celtic. Potrebbe aprirsi un'asta per il giovane del 2002 e vedremo chi la spunterà. Nel frattempo l'Udinese si guarda intorno e ha già individuato un nome per rinforzare anche l'out di sinistra: ecco di chi si tratta <<<