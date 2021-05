Calciomercato Udinese – De Paul: ”Mi piacerebbe giocare con Lautaro”

Le ultime notizie sul calciomercato dell'Udinese. De Paul, in un'intervista a Perfil Bulos, ha parlato del suo futuro

Rodrigo De Paul sarà inevitabilmente uno dei principali protagonisti della sessione di calciomercato che inizierà ufficialmente il 1 Luglio. Dopo l'ennesima stagione giocata ad altissimi livelli, per il numero 10 bianconero, sembra sia arrivato il momento di trasferirsi in un top club. In questo campionato, l'argentino oltre ad aver segnato 9 gol e fornito altrettanti assist, è migliorato sia in fase difensiva, ma anche a livello mentale. E’ diventato definitivamente maturo. Non a caso, già diverse squadre hanno bussatto alla porta dell'Udinese per chiedere informazioni. L'Atletico Madridha anche fatto una prima offerta: 20 milioni più il cartellino di Nehuen Perez. Il club friulano ha pronatemente rifiutato. In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, De Paul è intervenuto ai microfoni di Perfil Bulos dove ha parlato di Messi e della possibilità di giocare,un giorno, con Lautaro Martinez al Racing.

Lautaro Martinez

''Giocare insieme a Lautaro? Quando arriverà il momento giusto e le cose saranno fatte, magari parlerò con 'quello dalla testa grossa' per giocare insieme al Racing. Mi piacerebbe. Anche in Nazionale giochiamo assieme ed è stupendo. Ora però non è il momento di parlarne".

Messi

''Quello che più mi ha colpito di Leo è stata la sua umanità. È incredibile, gli piace stare seduto qui e avere un compagno come me o chiunque altro, mettiamo su una canzone cumbia e gli piace ascoltarla, gli piacciono le cose semplici, scherziamo e facciamo battute. E come capitano è un fenomeno, ora sono capitano nel mio club, lo vedo e ne capisco di più. Ne ho avuti tanti, ma Leo mostra è un vero esempio. Da quando ero con lui non ha saltato un solo allenamento, e tu pensa che ha 33 anni, che viene da una trasferta, che gioca mille partite all’anno e forse potrebbe farcela ma no, non ha saltato un solo allenamento''.