Calciomercato Udinese – De Paul: i nerazzurri fanno sul serio!

Calciomercato Udinese, Conte lo vorrebbe ad ogni costo

UDINESE NEWS – A suon di prestazioni brillanti l’argentino ha attirato l’attenzione di diverse pretendenti. I biancocelesti lo hanno corteggiato a lungo ma non sono riusciti a strapparlo dalle mani di Pozzo. Ovviamente stiamo parlando di Rodrigo De Paul. La richiesta della società friulana continua a rimanere sempre la stessa: ci vogliono non meno di 30 milioni di euro. C’è un’altra squadra però che sembra molto interessata al cartellino del giocatore. Ovviamente stiamo parlando dei nerazzurri di Conte. L’allenatore leccese è rimasto infatuato dalle qualità tecniche del trequartista. Le ultime voci di mercato non hanno dubbi.

Conte lo vorrebbe a gennaio. Non c’è dubbio che per riuscire a portare a termine un’operazione del genere, prima, la dirigenza nerazzurra dovrà riuscire a piazzare il cartellino di Eriksen. I rapporti tra il danese e la società sono sempre più complicati. Sembrerebbe addirittura che il calciatore abbia già preparato i bagagli. Dunque, non è una certezza, ma qualora il centrocampista danese dovesse lasciare il Biscione, molto probabilmente allora potrebbe partirebbe l’assalto decisivo al numero 10 bianconero.