Calciomercato Udinese – De Paul: Marotta avrebbe trovato la soluzione!

Calciomercato Udinese, caso De Paul: forse c’è una soluzione!

UDINESE NEWS – Il calciomercato è alle porte. Tra poche settimane cominceranno le danze. Ciascun presidente vuole perseguire gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e questo può essere il momento per cercare di renderli il più concreti possibile. Anche l’Udinese vorrebbe rafforzare l’organico. Gotti sa che si può sempre migliorare ma al momento è più che soddisfatto del percorso intrapreso dai suoi ragazzi. La partita contro il Benevento, guidato da Pippo Inzaghi, è molto importante. I tre punti risolleverebbero l’entusiasmo della tifoseria friulana che dopo gli ultimi pareggi vuole tornare a festeggiare. Non sarà un match semplice ma una vittoria consentirebbe ai bianconeri di avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa League. Diverse squadre però hanno messo gli occhi su alcuni ragazzi di Gotti, una in particolare.

Tutto lascia pensare che i nerazzurri, qualora Eriksen dovesse preparare definitivamente i bagagli, sarebbero pronti a sferrare l’assalto finale su Rodrigo De Paul. Nell’ultima finestra di mercato il talento argentino è stato più volte accostato a diverse squadre. I biancocelesti erano molti interessati al suo cartellino ma alla fine Igli Tare ha puntato su Andreas Pereira di proprietà del Manchester United. Conte, pur desiderando Kanté, aveva ricevuto “in regalo” Eriksen ma tra il tecnico e il danese non è mai scoccata la scintilla. Le ultime voci di mercato però parlano di una possibile soluzione.

Marotta sarebbe interessato a prendere De Paul in prestito per 18 mesi. Le finanze della squadra milanese non le consentono di spendere i 30-35 milioni richiesti dalla società friulana per un acquisto a titolo definitivo. In cambio la dirigenza nerazzurra sarebbe disposta a mettere sul piatto il prestito di Vecino pagando parte del suo ingaggio (oltre ad un compenso economico). Questa soluzione al momento resta la più plausibile anche se la società bianconera non è del tutto convinta di puntare su un calciatore che non gioca ormai da molto tempo. I giorni passano e le giornate si allungano. Le notti porteranno consiglio alle due dirigenze. Vedremo come andrà a finire