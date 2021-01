Calciomercato Udinese – Eder e Cutrone: ecco cosa sta succedendo!

Il calciomercato dell'Udinese continua a non vedere la parola fine. Eder e Cutrone: facciamo il punto della situazione

CALCIOMERCATO UDINESE - Saranno giorni molto movimentati. Anche questa sessione di calciomercato è arrivata agli sgoccioli. L'Udinese però non avrebbe ancora finito le sue operazioni. Llorente è pronto a vestire la maglia bianconera. A Gotti, però, non dispiacerebbe avere a disposizione un altro centravanti. Roberto Pereyra continua ad essere un'ottima risorsa. Deulofeu sta bene ed è in forma. Adesso serve un'altra punta di ruolo. Le ricerche e le telefonate del dt bianconero Marino continuano ad andare avanti. Due sono i nomi che s trovano al centro del mercato friulano. Eder e Cutrone. Le ultime indiscrezioni di mercato mettono l'ex Viola in pole position. Ecco cosa sta succedendo.

Cutrone vorrebbe tornare in Italia. La sua esperienza in Premier League alla corte del Wolverhampton potrebbe concludersi molto velocemente. Il centravanti ex Milan però non si muoverà a meno di un'offerta pari a 12 milioni di euro. La famiglia Pozzo sembrerebbe non essere molto accondiscendente dinnanzi alla richiesta avanzata dal club inglese. Ed è qui che interverrebbe il Parma. Il club emiliano è alla ricerca di una prima punta. Da un momento all'altro potrebbero cominciare le trattative. La precedenza però spetterebbe alla società friulana. Resta il fatto che ormai ci troviamo agli sgoccioli. Il calciomercato sta per concludersi. Le due squadre hanno ancora tempo per poter decidere ma non ne resta molto. Ecco allora che il nome di Eder continua ad essere tenuto sotto stretto monitoraggio.