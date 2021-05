Calciomercato Udinese – Il Milan vuole De Paul ma c’è Raiola di mezzo

MERCATO UDINESE - Il calciomercato è già cominciato. Nonostante il fatto che la prossima sessione estiva aprirà le danze il primo luglio, diverse squadre del nostro campionato hanno già piazzato i primi colpi. Il Torino si è già aggiudicato Juric. De Zerbi ha lasciato ufficialmente il Sassuolo ed è diventato il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. Gattuso sarà il nuovo condottiero della Fiorentina. Anche in casa dell'Udinese però le acque stanno cominciando ad agitarsi. La domanda non è se De Paul partirà o meno ma quando. I tifosi friulani si sono già messi l'anima in pace e sembrerebbe pronti a salutare il fantasista argentino. La famiglia Pozzo però stata chiara. Servono soldi. Una proposta effettivamente ci sarebbe.