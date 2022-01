Calciomercato Udinese – Il campo ha parlato / Ecco cosa manca

Ieri è andata in scena la ventiduesima giornata per il team bianconero allenato da Gabriele Cioffi, alla fine dell'incontro sono diversi i punti da cui si possono trarre conclusioni. Sicuramente non sarà l'impegno dell'altra sera a decidere gli obiettivi della squadra in questo finale di stagione. D'altro canto, però, ci sono degli spunti interessanti.