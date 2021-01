Calciomercato Udinese – Le novità di oggi fra visite mediche e beffe

Giornata campale per il mercato bianconero, visite mediche di un nuovo arrivo, ma un altro obiettivo starebbe per sfumare

Il match di domenica prossima contro lo Spezia potrebbe rappresentare la svolta della stagione friulana. I due pareggi contro Atalanta ed Inter hanno dato una boccata d'ossigeno alla classifica bianconera, ma il terzultimo posto è rimasto soltanto a 4 punti. Intanto questo dovrebbe essere un giorno importantissimo per il mercato dell'Udinese. Entro oggi dovrebbe arrivare in città Llorente per sostenere le visite mediche, subito dopo lo spagnolo, proveniente dal Napoli, firmerà il suo contratto con Pozzo. Nonostante il direttore tecnico Pierpaolo Marino abbia smentito la cessione di Kevin Lasagna al Verona, le due società stanno cercando di limare gli ultimi dettagli dell'affare, che riguarderebbero l'entità del bonus da corrispondere ai friulani in caso di approdo degli estensi in Europa League. Lo stesso giocatore non ha dato segnali sui social di una partenza imminente, ma sappiamo che il mercato è implacabile da questo punto di vista e la chiusura potrebbe essere davvero ad un passo.