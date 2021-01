Calciomercato Udinese – Oltre a Llorente c’è anche un altro attaccante!

Il calciomercato in casa Udinese è sempre più infuocato. Oltre a Llorente potrebbe arrivare anche un altro attaccante. Ecco chi è

CALCIOMERCATO UDINESE - La panchina di Gotti è sempre più solida. L'allenatore ha dimostrato alla società di sapere ciò che sta facendo. I suoi ragazzi lo seguono e le ultime due partite contro Atalanta e Inter hanno fruttato due punti d'oro. Nel frattempo, dietro le quinte, il mercato bianconero si sta infiammando. Manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Llorente è atteso all'Udinese direttamente oggi. Questo permetterebbe alla società friulana di liberare Kevin Lasagna. Destinazione del centravanti? Verona. Il mercato dell'Udinese però potrebbe non finire con questo cambio di attaccanti. Le ultime indiscrezioni parlano di un serio interesse del club per un altro profilo molto giovane .

Il giocatore in questione è Argyris Kampetsis. Giovanissimo classe '99. L'attaccante greco sta attirando l'attenzione su di sé da parte di diverse squadre del calcio italiano e non solo. Sono diversi i club di Serie B che gli starebbero strizzando l'occhio. Oltre al Monza, al Brescia e al Pisa, attenzione però anche al Benevento. Le streghe di Pippo Inzaghi potrebbero anticipare il ds Marino. Ma il dirigente bianconero potrebbe bruciare la concorrenza, tesserare il ragazzo e "svezzarlo", collocandolo in un primo periodo con la Primavera. Al momento si tratta soltanto di un rumours di mercato ma bisogna seguire tutte le piste. Attenzione perché non finisce qui.