Calciomercato Udinese – Mandragora è pronto a cambiare maglia!

Il calciomercato dell'Udinese non è ancora finito. Adesso, anche Mandragora sembrerebbe pronto a cambiare squadra

CALCIOMERCATO UDINESE - Kevin Lasagna è appena atterrato a Verona. "Darò il massimo per ricambiare la fiducia che la società veneta ha riposto in me". Queste le prime parole dell'ormai ex centravanti friulano. Dopo 3 anni e mezzo l'avventura dell'attaccante in bianconero è ufficialmente conclusa. Tutto lascia pensare che il calciomercato dell'Udinese però sia appena cominciato. Llorente è pronto ad intraprendere la sua nuova sfida. Dopo aver travato molto poco spazio alla corte di Gattuso, adesso, il giocatore spagnolo è pronto a caricarsi sulle spalle il peso del pacchetto offensivo friulano. I tifosi e la società ripongono molta fiducia nella sua esperienza e nelle sue capacità. Nel frattempo, anche un altro calciatore bianconero sembrerebbe pronto a lasciare Udinese.

Stiamo parlando di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Juventus, in prestito all'Udinese, avrebbe attirato l'attenzione di diverse squadre del nostro campionato. Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di calciomercato, scrive: "Il Toro, a sorpresa, ha avviato una trattativa per Mandragora dell'Udinese". Prosegue il giornalista: "Il Torino adesso lo vuole. Oggi c'è stato un incontro tra la società granata e gli agenti del giocatore bianconero". Nicola, neo allenatore del Torino, lo ha già allenato in passato. Il Parma non vorrebbe cedere Kurtic e il Genoa non sembrerebbe molto propenso a far partire Lerager. Il prossimo obiettivo granata potrebbe essere proprio il centrocampista friulano. Ma non finisce qui.