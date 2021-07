Calciomercato Udinese – Marino ha il taccuino pieno per la difesa, ecco i nomi

L'Udinese tra poco più di un'ora affronterà il Lens in amichevole. Match che prevederà almeno cinque mila spettatori sulle tribune pronti a caricare i padroni di casa. Per Gotti sarà un altro test importante per vedere come verranno messi in campi i dettami su cui insiste da inizio ritiro. Ma mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul mercato. L'obiettivo della società è di rinforzare la rosa con ulteriori 3-4 innesti.E per quanto riguarda il reparto arretrato sono diversi i giocatori finiti sul taccuini del direttore tecnico Marino, scopriamo insieme gli ultimi <<<