Calciomercato Udinese – Marotta ha già le idee chiare: non solo De Paul

È sempre calciomercato. Non importa che la finestra invernale si sia appena chiusa. L'Udinese potrebbe rivoluzionare l'intero organico

CALCIOMERCATO UDINESE - È sempre calciomercato. Nonostante la finestra invernale si sia appena conclusa, i dirigenti delle varie squadre di Serie A si sono già messi al lavoro per la sessione estiva. Sono diversi i nomi che sono già entrati di prepotenza nel taccuino delle Big. Il fatto che De Paul faccia gola a molte squadre non è più un segreto ormai da diversi anni. I biancocelesti, gli attuali campioni d'Italia, i rossoneri ecc... tutti avrebbero richiesto informazioni più precise riguardanti il cartellino del trequartista argentino. Resta il fatto che la famiglia Pozzo conosce bene il valore del ragazzo e non ha intenzione di svenderlo. Ma non finisce qui. De Paul non è l'unico friulano ad aver attirato l'attenzione delle grandi.