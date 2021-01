Calciomercato Udinese – Non solo Llorente, Di Marzio conferma!

Il calciomercato è agli sgoccioli e l'Udinese spara le ultime cartucce. La società bianconera è pronta ad affondare l'ennesimo colpo

CALCIOMERCATO UDINESE - Il calciomercato è agli sgoccioli. Manca poco meno di una settimana alla chiusura del mercato di riparazione. La società bianconera ha intenzione di sfruttare ogni secondo che ha a disposizione. Marino sembrerebbe sia inarrestabile . L'arrivo di Fernando Llorente è finalmente atteso per oggi. Il calciatore spagnolo sarà arruolabile immediatamente. Nonostante i pochi minuti giocati con la maglia del Napoli, si è sempre allenato e si è mantenuto in ottima forma. Adesso la palla passa a Gotti. Llorente e Lasagna sono due giocatori completamenti diversi e l'allenatore bianconero dovrà cambiare il suo stile di gioco. Nel frattempo dall'Inghilterra arrivano delle voci che trovano conferma anche nelle parole di Gianluca Di Marzio.

Il noto giornalista sportivo, esperto di calciomercato, scrive: "Uno scatto molto importante e quasi decisivo per bruciare la concorrenza – quella del Parma su tutti – e assicurarsi il cartellino di Patrick Cutrone". Secondo quanto riportato dal giornalista infatti: "il Parma è più indietro nella corsa a Cutrone. Il Wolverhampton gli darà presto il via libera in direzione del nostro campionato. Probabilmente proprio verso Udine". Il calciomercato dei friulani, dunque, potrebbe essere appena cominciato. Con la partenza di Lasagna - sempre più imminente - e con l'infortunio di Pussetto, a Gotti farebbe molto comodo avere a disposizione anche il giovanissimo ex Viola. Ma non finisce qui.