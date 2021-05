Calciomercato Udinese – Nuova obiettivo per l’attacco: si vola in Brasile

Ecco le ultime news sul calciomercato dell'Udinese. Per l'attacco si vola in Brasile. Individuata la nuova possibile pedina offensiva

Redazione

CALCIOMERCATO UDINESE - Nonostante non sia stato ancora ufficialmente aperto, non si fa altro che parlare di calciomercato. L'Udinese della prossima stagione, molto probabilmente, cambierà diversi volti. Il reparto offensivo potrebbe essere rivoluzionato. Ecco perché le ultime indiscrezioni non sembrano poi soltanto voci di mercato. Quando si parla di calcio non ci sono confini. Ecco perché questa volta l'occhio del club friulano sembrerebbe sia atterrato in Brasile. Obiettivo? Un'ala sinistra che in 12 presenza è stata in grado di collezionare 3 gol e 5 assist. Stiamo parlando del giovanissimo Ferriera. Attaccante 23 enne del Gremio. Ma non finisce qui.

USCITE

Il ragazzo è molto promettente e al momento non ha un gran mercato. L'Udinese potrebbe aggiudicarsi il suo cartellino ad un costo più che contenuto. Il suo prezzo dovrebbe aggirarsi attorno al milione di euro. La Serie A è una meta molto desiderata oltre mare e il calciatore potrebbe accettare l'offerta friulana senza pensarci due volte. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale ma da un momento all'altro la pratica potrebbe essere sbloccata. Prima di puntare alle entrate, il club friulano vorrebbe concentrarsi sulle uscite. I nomi in pole position pronti a lasciare Udine sono almeno tre. Quest'anno in particolare, l'Udinese potrebbe essere seriamente presa di mira. I suoi gioielli piacciono a molte squadre e le casse della società potrebbe gonfiarsi in men che non si dica. C'è ancora un piccolo problema.

SITUAZIONE ALLENATORE

La situazione allenatore deve essere risolta il prima possibile. Il rapporto tra Gotti e la società friulana sembrerebbe non essere più lo stesso di poco tempo fa. La panchina del Sassuolo e della Sampdoria continuano ad avere un posto vagante e anche quella dell'Udinese potrebbe liberarsi presto. Ci sono già 3 nomi in lizza per guidare il club friulano lungo la prossima stagione. Marino sicuramente avrà molto da fare in questa sessione di mercato.