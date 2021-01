Calciomercato Udinese – Pedullà: “andrà all’Udinese al 70%”

Il calciomercato dell'Udinese sta prendendo forma. Lasagna è ai saluti. Alfredo Pedullà ha svelato il sostituito del centravanti friulano

MERCATO UDINESE - Il mercato in casa Udinese sta prendendo una piega alquanto inaspettata. I nomi più accreditati in casa Udinese sono: De Paul, Lasagna, Musso e De Maio. Il trequartista argentino è il vero pezzo pregiato dei bianconeri. Adesso, la società non ha alcuna intenzione di volerlo cedere. La situazione in campionato non è molto stabile e l'Udinese ha bisogno del suo leader. Marino è stato molto chiaro. Il prezzo del cartellino oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro. L'argentino non partirà in questa finestra di mercato. Se ne riparlerà in estate. Nel frattempo, invece, per uno che resta ce n'è uno che va. Kevin Lasagna è ormai ai saluti. È solo questione di tempo. Alfredo Pedullà sa già chi sarà il suo sostituto.