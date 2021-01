Calciomercato Udinese – Pozzo fa sul serio per Cutrone: ecco l’offerta

Il patron dei friulani non si accontenta dell'ingaggio di Llorente e punta anche l'ex Fiorentina che è tornato in Inghilterra

CALCIOMERCATO UDINESE - Di fronte alla quasi immobilità generale, l'Udinese si muove sul mercato e rivoluziona il proprio reparto avanzato. Come riporta Il Messaggero Veneto, i friulani rischiano di ritrovarsi di fronte da avversario Kevin Lasagna già il prossimo 7 febbraio. La trattativa con il Verona sarebbe veramente in dirittura di arrivo. Si è trovata una formula fantasiosa che potrebbe soddisfare le richieste di Pozzo: prestito biennale oneroso con 6,5 milioni da saldare al termine dei due anni. In questo modo il club bianconero riuscirebbe ad arrivare ai 10 milioni di euro tanto agognati. Come verranno spesi dai friulani questi soldi?

E' già arrivato Fernando Llorente dal Napoli a titolo gratuito, in caso di 5 reti da parte del centravanti spagnolo, ci sarà un bonus da corrispondere ai partenopei. Oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità della firma del 35 enne ex Tottenham. Come vi avevamo già accennato nei giorni precedenti, i colpi in attacco per l'Udinese non si limiteranno al Re Leone. Il patron Pozzo sarebbe intenzionato ad offrire 12 milioni al Wolverhampton per Patrick Cutrone, rientrato in Inghilterra dalla sfortunata avventura con la Fiorentina. La mossa decisa del club bianconero mirerebbe ad evitare l'inserimento del Parma sull'ex attaccante del Diavolo. C'è grande fiducia per la buona riuscita dell'operazione, il via libera potrebbe arrivare ad ore.