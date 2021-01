Calciomercato Udinese – Ecco Llorente. Lasagna: rebus Marino, rimane?

Le ore 20:00 del primo febbraio si avvicinano. Il calciomercato dell'Udinese prende forma. Ecco cosa accade anche alle altre squadre

CALCIOMERCATO UDINESE - Le ore 20:00 del primo febbraio si avvicinano. Allo scadere definitivo del timer, il famoso mercato di riparazione sarà concluso e se ne riparlerà in estate. Sono tanti i movimenti che devono ancora concretizzarsi. Diverse le operazioni da limare e i contratti da firmare. Il calciomercato in casa Udinese, oggi, prenderà finalmente forma. L'attaccante spagnolo , vincitore di 2 campionati italiani, di 2 Supercoppe italiane, di 2 Coppe Italia e di un'Europa League, è atteso al centro sportivo bianconero. Gotti e i suoi nuovi compagni di squadra lo attendono a braccia aperte. Adesso bisogna risolvere un altro rebus. Il dirigente sportivo Marino continua ad essere enigmatico. Ecco cosa ne sarà di Lasagna.

Queste le dichiarazioni di Marino ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita contro i nerazzurri di Conte: " Non abbiamo nessuna intenzione di privarci di Lasagna. Lui per noi è veramente molto importante. Ci aggrappiamo a lui per questa Udinese ". Insomma, il futuro del centravanti italiano rimane un punto interrogativo. Tutto lasciava presupporre che l'arrivo di Llorente avrebbe concesso il via libera a Lasagna di raggiungere il Verona di Ivan Jurić. Il calciomercato però è solito regalare emozioni di questo genere. La società friulana potrebbe sorprendere tutti e blindare la prima punta. Ma non finisce qui.

L'Udinese non è l'unica squadra ad avere fretta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Verona continua a sperare nell'arrivo dell'attaccante friulano. Gasperini, invece, non avrebbe concesso il permesso alla sua società di far trasferire Lammers al Grifone. L'allenatore bergamasco vuole tenerselo vicino. Il Genoa però non molla. Wadwo Asamoah, nostra vecchia conoscenza, è finito nel mirino del Cagliari. I sardi però, al momento, sembrerebbero ancora un pò titubanti. Il calciatore infatti non gioca dall'ottobre del 2019. Il Papu molto probabilmente andrà al Sivigilia. Bisogna soltanto limare gli ultimi dettagli. Il Parma preme per Cutrone. Sarà una settimana di fuoco.