Calciomercato Udinese – Sfumato Benatia, ecco il prossimo candidato!

Calciomercato Udinese , Benatia non tornerà ad Udine. La società bianconera avrebbe già trovato il prossimo rincalzo

UDINESE NEWS – Nelle prossime ore quel ragazzo acquistato nel 2010 dall’Udinese per 500.000 euro tornerà in Italia. Medhi Benatia concluderà la sua esperienza al’Al-Duhai e vestirà la maglia del Parma. Il suo nome era stato accostato a quello del club friulano ma, purtroppo, l’affare non è andato in porto. Il 33enne marocchino ha ancora voglia di sorprendere e di giocare a calcio. Vuole rimettersi in gioco ma alle sue condizioni. L’accordo col Parma prevede un biennale con obbligo di riscatto ammesso che i crociati ducali restino in Serie A. Marino però potrebbe avere un altro asso nella manica.

Il nome di Kamil Piatkowski continua ad arieggiare nell’etere friulano. Sembrerebbe che il ragazzo classe 2000 piaccia molto alla società bianconera. Al momento di concreto c’è ancora poco ma mancano ancora due settimana alla conclusione del calciomercato e potrebbe veramente accadere qualsiasi cosa. Il ragazzo polacco piace soprattutto per la sua duttilità. Nasce come difensore centrale ma può essere facilmente adattabile anche come terzino destro o esterno di centrocampo. Ora come ora, l’Udinese potrebbe avere bisogno di un nuovo innesto. Qualcosa sembrerebbe si sia rotto nella magia che prima muoveva questa squadra. La prima strategia di mercato, comunque, resta sempre la stessa. Non cedere i pezzi più pregiati dell’organico. De Paul rimarrà ad Udine, almeno fino alla prossima finestra di mercato. Il nome più scottante però non è il suo.

Stiamo parlando di Kevin Lasagna. L’attaccante, come riferito da Pierpaolo Marino: “ha sempre dimostrato di essere contento nel club bianconero”. In questo momento, però, le squadre in cima alla classifica hanno bisogno di rincalzi di valore e potrebbe tentare la punta friulana. Marino non smentisce le voci che coinvolgerebbero il centravanti:” scenderemo in campo nelle prossime partite con grande attenzione e soprattutto senza andare a toccare l’organico. Dopo vedremo cosa accadrà”.