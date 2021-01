Calciomercato Udinese – Stallo Cutrone, si vira su Eder

La dirigenza bianconera ha trovato la richiesta del Wolverhampton troppo alta, si pensa all'ex nerazzurro che vuole tornare in A

ALTRI MOVIMENTI IN ATTACCO - Non solo Lasagna, sul piede di partenza ci sarebbe anche Nestorovski, che ha parecchi estimatori in Serie B. Fra le pretendenti più agguerrite troviamo Brescia, Monza e Spal, ma l'ingaggio del calciatore è un ostacolo non da poco. Il centravanti macedone dovrebbe decidere di ridursi sensibilmente l'ingaggio. La sua voglia matta di giocare, soprattutto per non perdere l'occasione storica di giocare l'Europeo con la sua nazionale, potrebbe anche spingerlo ad un sacrificio economico.

CHI ENTRA? - E' già arrivato in città Fernando Llorente, che ha sostenuto le visite mediche e si è legato al club friulano per i prossimi 6 mesi. Lo spagnolo sarà chiamato a risolvere l'abulia del reparto avanzato bianconero, ma non sarà il solo colpo in attacco del dt Pierpaolo Marino. Sul taccuino del dirigente dell'Udinese figurano sia Cutrone che Eder. Per l'ex Fiorentina si è accesa la sfida con il Parma. L'attaccante del Wolverhampton vorrebbe tornare subito in Italia, ma il club inglese chiede 12 milioni di euro. Si tratta per un prestito oneroso con diritto di riscatto. L'italo-brasiliano potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A dopo 2 anni e mezzo in Cina. Il Benevento è in pole per accaparrarsi le prestazioni di Eder, ma l'Udinese ritiene l'ex nerazzurro una valida alternativa a Cutrone. Vedremo come si evolverà il mercato bianconero in questi ultimi giorni.