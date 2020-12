Calciomercato Udinese – Stryger Larsen potrebbe fare i bagagli

Calciomercato Udinese , gennaio è alle porte. Pronta un’offerta da 7 milioni

UDINESE NEWS – Gennaio si avvicina inesorabile. Questo anno disastroso, finalmente, sta per volgere al termine. Tra qualche giorno comincerà il calciomercato e si darà il via alle danze. Diversi profili sono stati adocchiati dal club friulano ma anche qualche calciatore bianconero ha attirato l’attenzione. Non è una novità che il nome di De Paul sia continuamente accostato a quello di altre società. Resta il fatto che fino a quando non arriverà un’offerta adeguata, l’argentino non si smuoverà da Udine. L’ultimo nome finito sul taccuino delle pretendenti però non è quello del centrocampista.

Questa volta stiamo parlando di Jens Stryger Larsen. La società friulana però sembrerebbe essere inflessibile. Il danese costa non meno di 7 milioni di euro. Sono diverse le squadre del nostro campionato ad aver messo gli occhi sul calciatore, soprattutto per via della sua duttilità. È proprio questa la caratteristica che stuzzica le altre società. Il numero 19 bianconero ha la capacità di ricoprire qualsiasi ruolo del pacchetto difensivo. Può fare benissimo il terzino, sia a destra che a sinistra e può essere persino schierato al centro della difesa. Sembrerebbe che anche il Bologna lo stia tenendo sotto stretto monitoraggio. Vedremo come andrà a finire.