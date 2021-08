Calciomercato Udinese – Ufficiale: Samardzic ha firmato!

Finalmente è arrivata la firma. Ve lo avevamo annunciato. Ieri le visite mediche nella clinica romana e oggi la firma. Così è stato! Adesso Luca Gotti finalmente può abbracciare il suo nuovo trequartista. I tifosi dell'Udinese possono tirare un sospiro di sollievo. La paura che potesse accadere un Maxi Romero bis era alta. Invece così non è stato. Gotti è pronto ad accoglierlo al campo d'allenamento. Finalmente cominciamo a fare sul serio. Questo è il momento giusto. Adesso non bisogna fermarsi e Pierpaolo Marino non ha alcuna intenzione di farlo. Sa bene anche lui che servono almeno un difensore e un attaccante. Oggi però non ci pensiamo. Oggi si festeggia!Ecco il post pubblicato dall'Udinese sul canale ufficiale della società <<<