Calciomercato Udinese – Un altro bianconero è pronto a partire!

Lasagna ha ufficialmente salutato la squadra. Potrebbe non essere il solo bianconero a partire. Llorente è un nuovo giocatore dell'Udinese

CALCIOMERCATO UDINESE - Llorente è atterrato a Udine. Lasagna è ufficialmente un nuovo giocatore del Verona. Il calciomercato dei friulani però potrebbe essere appena cominciato. Il tempo stringe. Il primo febbraio si avvicina. Gotti ha bisogno della squadra al completo il prima possibile. Le prossime partite, alla fine dei conti, potrebbero essere decisive. Il prossimo club da affrontare è lo Spezia. La squadra neo promossa gioca un buon calcio. L'Udinese dovrà scendere in campo con la stessa grinta usata contro l'Atalanta e l'Inter per ritrovare i famosi 3 punti. La classifica parla chiaro. I ragazzi di Gotti occupano il quattordicesimo posto e hanno collezionato gli stessi punti della loro prossima avversaria che attualmente si trova appena una posizione sotto quella dei friulani. Prima, però, bisogna concentrarsi sul calciomercato. Un altro giocatore bianconero potrebbe essere in uscita.