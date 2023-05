Mercato Udinese – In campo per vedere il bomber / La trattativa Piatek

La squadra di Andrea Sottil scenderà oggi in campo contro la salernitana. Questa sarà una grande occasione per visionare il nuovo bomber

Redazione

Il club della famiglia Pozzo sembra voler fare sul serio. La squadra che oggi giocherà in quel di Salerno per giocare il penultimo incontro di questo campionato, ha anche un altro desiderio nel corso di questa trasferta. L'occasione sarà perfetta per poter visionare l'andamento di un calciatore molto importante come Krzystof Piatek. Ad oggi l'ex Genoa sembra essere uno dei maggiori indiziati per un posto da titolare nell'attacco bianconero in vista della prossima stagione. Sono tanti i motivi per cui puntare su di lui potrebbe essere un vero e proprio affare, andiamo a vederli nel dettaglio.

Il primo motivo è sicuramente il rendimento. Nel corso di questa annata ha reso al di sotto delle aspettative, ma alla fine nel corso di 31 partite è riuscito comunque a mettere a referto ben quattro gol e cinque assist per i suoi compagni. Dei numeri non eccelsi, ma con ampi margini di miglioramento. La seconda motivazione è la conoscenza del nostro campionato. Tra qualche mese arriverà in bianconero il brasiliano Brenner del Cincinnati e se avesse al suo fianco un calciatore che conosce già l'ambiente potrebbe essere fortemente aiutato. Non solo motivi di campo, ma anche economici andiamo a vederli nel dettaglio.

Offerta al ribasso — Ricordiamo che Piatek ad oggi è ancora di proprietà del Herta Berlino e difficilmente la Salernitana eserciterà un'opzione per il suo riscatto. La squadra a questo punto potrebbe metterlo sul mercato per una cifra davvero ridicola, visto che il calciatore difficilmente vorrà restare in quel di Berlino un'altra stagione, soprattutto se si giocherà in Zweite Bundesliga. Il costo del cartellino irrisorio sarebbe una delle motivazioni più grandi per cui i bianconeri potrebbero accelerare per potersi assicurare le sue prestazioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco le dichiarazioni alla vigilia di mister Sottil <<<