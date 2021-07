Mercato Udinese – Sfuma un obiettivo per la difesa: ha firmato il rinnovo

Luca Ceppitelli ha ufficialmente rinnovato il contratto con il Cagliari. Il difensore non vestirà quindi la maglia dell'Udinese

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. La società è al lavoro per regalare a Luca Gotti una squadra in grado di lottare per obiettivi ambiziosi. I bianconeri dovranno, però, fare a meno dei loro due giocatori più importanti: Rodrigo De Paul e Juan Musso. La dirigenza friulana, oltre a trovare i sostituti dei due argentini, deve anche cercare di milgiorare gli altri reparti, soprattutto quello difensivo. Nei giorni scorsi, Marino ha chiesto informazione per Luca Ceppitelli, in scadenza di contratto con il Cagliari. Il classe '89 sarebbe stato un rinforzo importante per i friulani, tuttavia ha appena rinnovato con il club sardo. Sfuma definitivamente la speranza di vederlo con la maglia dell'Udinese nella prossima stagione.