Calciomercato Udinese – Si punta un difensore blucerchiato

La società bianconera vuole regalare a Luca Gotti un nuovo difensore. Ecco l'ultimo profilo sondato da Marino

Redazione

Si accende il calciomercato dell'Udinese. La società, dopo le ultime negative stagioni, vuole cambiare marcia. L'obiettivo per il prossimo campionato sarà quello di terminare tra le prime dieci squadre classificate. Ad oggi, sembra molto difficile, ma con qualche innesto i friulani potrebbero dire la loro. Tuttavia, la dirigenza deve fare i conti con le cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul. Pozzo guadagnerà circa cinquantacinque milioni di euro e buona parte dell'incasso verrà reinvestito sul mercato. Non sarà facile sostituire i due argentini, ma i bianconeri hanno già dimostrato di saper rimpiazzare al meglio i vari big venduti. Intanto, Marino sta monitorando diversi profili per la difesa. Ecco l'ultimo nome sondato.

Occhi su Julian Chabot

Dopo la decisione di non riscattare Kevin Bonifazi (ora in forza al Bologna), l'Udinese deve acquistare un nuovo difensore. Al momento, il reparto difensivo è composto da Samir, Nuytinck, De Maio e Becao, più Opoku che andrà via. Secondo alcune indiscrezioni, l'ultimo profilo sondato sarebbe quello di Julian Chabot della Sampdoria. Il classe '93 è reduce dal prestito allo Spezia dove è sceso in campo venticinque volte, segnando un gol. La società ligure ha deciso di non esercitare il riscatto fissato a otto milioni, perciò il tedesco ha fatto ritorno a Genova. Tuttavia, Ferreo e D'Aversa sarebbero propensi a cederlo in prestito. Molto dipenderà anche da Omar Colley. In caso di cessione del gambiano, difficilmente la Samp si priverà di Chabot. Il club bianconero attende sviluppi, ma intanto continua a monitorare gli altri nomi. Ecco quali.

Obiettivo difensore

Marino vorrebbe regalare a Gotti un difensore d'esperienza. Non a caso, ha chiesto informazioni sia per Kamil Glik che per Daniele Rugani. Entrambe le trattative sembrano abbastanza complicate. La pista Vogliacco è chiusa, mentre c'è ancora qualche speranza per Talbi. Nel frattempo, è in arrivo il primo acquisto. Ecco chi è<<<