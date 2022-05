Calciomercato Udinese | Chi entra e chi esce: ADL studia il colpo, si può

Da Cancellieri a Braaf passando per Beto e Soppy. Sta succedendo letteralmente di tutto. Non perdiamo altro tempo: ecco cosa sappiamo

Redazione

Lo vogliono tutti

Negli ultimi giorni è stato registrato un forte interessamento da parte di diverse società italiane per Matteo Cancellieri, una su tutte, l'Udinese. Il club bianconero dovrà affrontare la concorrenza di Bologna e Sassuolo per aggiudicarsi il talento classe 2002. La formazione petroniana, però, sembrerebbe in vantaggio rispetto alle dirette concorrenti. L'esterno ex Roma, attualmente in forza all'Hellas Verona, si è messo in mostra nella stagione appena conclusa, siglando anche la sua prima rete da professionista contro l'Empoli. Tuttavia, un nodo da sciogliere resta quello della continuità delle prestazioni, data la sua età e le partite saltate per infortunio. Ma arriviamo al dunque perché non finisce qui.

Gli scout ci avevano visto lungo, che peccato

Sfuma definitivamente, invece, il ritorno di Jayden Braaf. Il gioiellino classe 2002 ha fatto ritorno al Manchester City per poi accasarsi a titolo definitivo al Borussia Dortmund che lo segue da diverso tempo. Tra l'esterno olandese e il club renano ci sarebbe già un'intesa di massima. Il ragazzo ha già salutato i compagni e i suoi tifosi sui social. Ex Ajax e PSV, Braaf si trasferisce al City nel 2018, per poi trascorrere 4 mesi in Italia nella seconda parte della stagione 2020/21, in prestito all’Udinese. Per lui, un bilancio complessivo di 4 presenze e un gol, contro il Benevento. E' un peccato che la sua condizione fisica non gli abbia permesso di mostrare tutto il suo valore in Serie A. Ma passiamo al mercato in uscita dei bianconeri.

Le ultime novità

Tra i diversi talenti in uscita dall'Udinese, sembrerebbero in partenza sia Beto che Soppy. Per il primo è forte l'interesse del Napoli che piomberebbe su di lui in caso di un'offerta da capogiro per Victor Osimhen. Anche qualora Petagna dovesse fare i bagagli, ecco che ADL potrebbe decidere di puntare tutto sul portoghese. Nella stagione 2021/22 il centravanti brasiliano si è messo in mostra siglando 11 reti in 28 gare giocate. Per il terzino francese, invece, si è fatta avanti l'Atalanta che ha apprezzato gli ottimi rendimenti del giocatore nel corso delle sue 28 presenze nella passata stagione. Attualmente il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni. Ma non è ancora tutto. Ci sono altri 3 big in partenza: ecco cosa sappiamo! <<<