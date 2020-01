Il giocatore del Real Valladolid Federico Barba, in prestito dal Chievo, è ora in Italia, avvalorando così i rumors che lo vedono in uscita dal club verso la Serie A, nonostante l’interesse dell’Aek Atene. Il difensore centrale è stato infatti in questi giorni accostato all’Udinese che potrebbe chiudere per lui in cambio di 2 milioni di euro.