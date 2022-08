Mercato Udinese | Clamoroso: torna di moda l’idea Zeegelaar?

Marvin Zeegelaar nasce come terzino di sinistra ai tempi dell'Ajax e per tutta la carriera ha ricoperto quel ruolo. A Udine però, sia con Gotti che con Cioffi, all'occorrenza è stato schierato anche sulla corsia di destra con buoni risultati. Per questo motivo potrebbe tornare in auge il suo nome nella sede di via Candolini, per risolvere un problema nella rosa senza ricorrere a spesi folli. Soprattutto andando ad acquistare un giocatore che conosce alla perfezione i meccanismi della macchina friulana. Magari offrendogli un annuale, operazione già fatta con Nestorovski. In questo momento però, non abbiamo riscontri su un possibile ritorno. I bianconeri si sarebbero già tutelati con l'acquisto di Enzo Ebosse e la ricomparsa di Leandro Buta dall'infortunio. Quindi, ad oggi, un suo rientro in squadra pare solo una suggestione, da percorrere solo se Sottil decidesse di avere a disposizione un altro vice Ebosele. Vedremo cosa sceglierà Marino che nel frattempo ha messo gli occhi su un talento in forza allo Young Boys. Ecco di chi si tratta <<<