Udinese | Un altro club brasiliano sul centrocampista: ecco cosa sappiamo

Pare che anche un altro club brasiliano abbia messo gli occhi sul centrocampista bianconero. Facciamo il punto della situazione

L'inizio di stagione è alle porte per l'Udinese. Il club bianconero vuole continuare il suo percorso di crescita e riconfermarsi come una delle rivelazioni del campionato. Le prossime settimane saranno decisive in vista del futuro prossimo e attualmente sono in corso diverse trattative. Un profilo come quello di Andrea Sottil sulla panchina dell'Udinese porterà grande entusiasmo all'ambiente bianconero e porterà una serie di cambiamenti all'interno della rosa. Durante il ritiro precampionato il nuovo allenatore effettuerà delle valutazioni sui calciatori attualmente presenti in rosa e quelli da acquistare. Per uno degli elementi principali del centrocampo bianconero, ci sarebbe anche l'interesse di diversi club brasiliani. Non perdiamo altro tempo e vediamo di chi si tratta.

Come dichiarato da diverse testate giornalistiche brasiliane, pare che il Flamengo abbia fatto dei primi sondaggi esplorativi per Walace. Il centrocampista 27enne sarebbe finito nel mirino del club sudamericano, ma al momento non ci sarebbero ancora stati contatti tra le due società. Il mediano bianconero sarebbe finito nei radar anche di un'altra squadra carioca. Stiamo parlando del Botafogo. Attualmente, considerando le sue ambizioni, l'ipotesi di un suo trasferimento in Brasile è abbastanza remota, ma non è da escludere che dopo 5 anni in giro per l'Europa, Walace decida di ritornare in patria.

Per quanto riguarda i club italiani che sarebbero sulle sue tracce, nelle ultime settimane si sta parlando di Napoli e Spezia. Per quanto riguarda la società partenopea, l'affare Deulofeu non è stato ancora chiuso, per cui parlare di un possibile acquisto di Walace sarebbe abbastanza difficile. La situazione è ben diversa, invece, in ambito Spezia. Quella di Walace è stata una delle prime richieste fatte da Luca Gotti alla società ligure. Il brasiliano classe '95 era uno dei suoi pupilli ai tempi dell'Udinese e vorrebbe portarlo con sé anche in questa nuova esperienza. Tuttavia, a causa dei pessimi rapporti tra i due club, l'affare potrebbe definitivamente saltare. In attesa di ulteriori aggiornamenti sul fronte cessioni, ecco il nuovo attaccante sondato della dirigenza friulana <<<