Calciomercato Udinese – Arriva il colpo del giorno / Il nome per la difesa

Cistana e Fofana

Il team bianconero continua a vivere un momento molto difficile. La squadra non sta riuscendo ad ingranare e trovare la quadra. Si può chiaramente dire che il cambio di allenatore (per il momento) non ha portato i frutti sperati. Ora però bisogna cercare di salvare la stagione il prima possibile.

Sono solo tre i punti di vantaggio sul terz'ultimo posto, che al momento è occupato dal Venezia. I bianconeri hanno anche due partite in meno rispetto a molte delle avversarie nella corsa salvezza, ma quei due match vanno giocato e ora come ora è difficile poter sperare in sei punti.

Intanto oltre che salvare questa stagione si inizia a lavorare in vista della prossima. La squadra mercato ha iniziato a muoversi sul mercato perché servono (senza ombra di dubbio) dei nuovi difensori. Tra giocatori adattati e prestiti, la difesa è uno dei problemi più grandi per il team. Andiamo a vederequale volto nuovo potrebbe firmare per il club <<<