Calciomercato Udinese – Colpo di scena! Porteous vola in Championship

Il giocatore scozzese ha deciso il suo futuro e ha firmato per un club della Championship. Ecco dove andrà a giocare per le prossime annate

L'Udinese lo ha inseguito per tantissimo tempo, ma Ryan Porteous ha deciso la sua prossima squadra. Stiamo parlando del Watford. La trattativa ha dell'incredibile visto che il giocatore scozzese serviva come il pane all'altra società gestita dalla famiglia Pozzo. Ad oggi il suo contratto di quattro anni e mezzo è tutto un mistero e chissà che nelle prossime ore non possano esserci altre sorprese. In questo istante l'Udinese continua a trovarsi senza difensore centrale e il campionato è iniziato da diverso tempo. Senza un ricambio di alto livello è difficile puntare alle zone alte della classifica. Prima di analizzare da vicino la situazione delicata che vive le società friulana, andiamo a vedere nel dettaglio le statistiche del nuovo giocatore delle Hornets.

Il giocatore per il momento ha giocato solamente nel campionato scozzese con la maglia del Hibernian. Quest'anno dopo tanto lavoro è anche arrivato l'esordio con la nazionale maggiore (in Nations League). Da inizio stagione ha messo a referto 21 presenze e ben tre reti che per un difensore centrale sono tutto tranne che poche. Si parla comunque di un calciatore dal cartellino facile visto che ne ha già collezionati sette (una media di un giallo ogni tre partite). Adesso, però, è la squadra di Giampaolo Pozzo che deve trovare un nuovo centrale in questi tre giorni di mercato restanti.

La strategia finale — Sicuramente non si può restare con la batteria di difensori attuale, perché la coperta rischia di essere troppo corta. Allo stesso tempo occorre assicurarsi un acquisto non troppo oneroso, ma con belle speranze in ottica futura. Il nome messo sotto osservazione e che potrebbe tornare in voga è quello di Andrea Cistana. Il giocatore del Brescia vuole tornare nella massima serie ed è pronto a tutto pur di farlo.