Calciomercato Udinese – Si complica la trattativa per l’argentino: i dettagli

Nelle ultime ore si è registrato un interessamento dell'Udinese per l'argentino Bernabei. La trattativa, però, è in salita

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. Ad oggi, sono arrivati due nuovi rinforzi. Lo svincolato Daniele Padelli ed il giovane Destiny Udogie, acquistato per quattro milioni di euro. Tuttavia, i bianconeri dovranno pagare questa somma al Verona l'anno prossimo. A breve sono previsti ulteriori innesti. Il primo dovrebbe essere Marco Silvestri che ha vinto il ballottaggio con Luis Maximiano. Già nella giornata di oggi, il classe '91 potrebbe effettuare le visite mediche per poi raggiungere i compagni in ritiro. Molto vicino anche Kamil Glik. Il polacco si trasferirà ad Udine in prestito secco. Successivamente, i dirigenti bianconeri cercherann0 di rinforzare gli esterni. Vediamo gli ultimi aggiornamenti riguardanti un obiettivo per la fascia sinistra.

Per Bernabei si fa dura

Con l'ormai certa partenza di Stryger Larsen (ad un passo dal Galatasaray), l'Udinese ha messo nel mirino Alexandro Bernabei del Lanus per sostituire il danese. L'argentino può ricoprire tutti i ruoli sull'out di sinistra. In caso di necessità, è stato impiegato anche a destra. C'è, però, un problema. Infatti, secondo quanto riportato da TMW, il club proprietario del cartellino avrebbe richiesto una cifra che i bianconeri ritengono troppo elevata. Questo ha portato ad una brusca frenata: attualmente non ci sono punti d'incontro tra le due società per il giovane classe 2000. Vediamo quali sono gli altri profili sondati da Marino.

Altri obiettivi

Sempre dal Sud America, ma questa volta in Brasile, troviamo un altro giocatore che piace molto alla società di Pozzo. Si tratta di Calegaridella Fluminense. Il diciannovenne è un terzino destro che all'occorrenza può ricorprire tutta la fascia in un 3-5-2. Viene valutato circa quattro milioni di euro. Nelle ultime settimane era stato accostato anche il nome di Senad Lulic, ma difficilmente il bosniaco sbarcherà in Friuli. Nel frattempo, un obiettivo per il centrocampo è definitivamente sfumato. Ecco il motivo <<<